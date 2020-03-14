Мисмари рассказал о схожести ситуаций в Ливии и в Сирии

Тобрук, 14 марта. Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж не стремится к перемирию. Боевики, подконтрольные ему, совместно с протурецкими бандформированиями продолжают укрепляться вдоль линии фронта, стягивая туда военную технику, устанавливая радары и системы ПВО, сообщает Afrigatenews.

Мисмари отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался паузой в политических переговорах по ливийскому кризису — за короткий период времени он направил в страну большое количество завербованных в Сирии террористов. Крупные партии оружия и военной техники прибывают в Триполи и Мисурату, что говорит о том, что Эрдоган не собирается отказываться от своих планов по Ливии. Турецкий лидер стремится стать самой влиятельной фигурой в регионе, пытаясь выторговать у Евросоюза выгодные условия в обмен на выведение своих сил из Ливии и Сирии, а также сдерживание потока мигрантов на пути в европейские страны.

Говоря об освобождении Триполи от боевиков, Мисмари отметил, что другие страны имеют большое влияние на эту операцию. Он выделил Турцию и Италию, указав на итальянский полевой госпиталь в Мисурате. Иностранное вмешательство не позволяет достичь мира в стране, а решение конфликта лежит в области безопасности, любое другое определение кризиса ошибочно. Именно в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности заключается главная цель операции «Аль-Камара», которую возглавил фельдмаршал Халифа Хафтар.

По словам представителя ЛНА, сейчас наибольшее присутствие террористов отмечается в аз-Завии, Сарбате, Зуваре. Кроме того, в южном Тунисе существенно усилилось присутствие Турции, так как там появилась военная база.

Сейчас роль ООН в урегулировании кризиса приостановлена. ЛНА стремится искоренить терроризм, полностью ликвидировать вооруженные формирования, выступает за вывод турецких сил и прекращение вмешательства во внутренние дела страны. Командование ЛНА готово продолжить работу в женевском диалоге в формате «5+5» при содействии международного сообщества в решении этих вопросов.

Спикер ЛНА подчеркнул, что боевики развернули информационную кампанию против Халифы Хафтара и Восточного правительства Ливии, распустив слухи о поездке делегации в Сирию. ЛНА, как отметил Мисмари, не вмешивается в Сирию ни на каком уровне. Он также указал на сходство процессов, наблюдающихся в этих странах: Турция и террористы вмешались в дела обоих государств. ЛНА солидарна с народом Сирии в борьбе против терроризма и турецкой оккупации.