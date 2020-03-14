Пьяный водитель Lexus в Волгограде наехал на полицейского и попытался сбежать

Волгоград, 14 марта. Полиция задержала в Волгограде пьяного видителя на Lexus, который ударил полицейского и протаранил служебную машину, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел в ночь на 14 марта, водитель иномарки, нарушив ПДД, не остановился по требованию полицейских. Сотрудники ДПС заблокировали его авто, на водителя составили протокол.

Во время оформления нарушения водитель ударил правоохранителя, прыгнул в авто и надавил на газ, наехав на другого полицейского. Он протаранил служебную машину и скрылся.

Сотрудники ДПС поехали за злоумышленником, они применили табельное оружие по колесам машины. Lexus был остановлен, водителя задержали. Проводится проверка инцидента, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил семью на обочине в Воронежской области.