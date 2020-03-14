Путин направил в КС РФ закон о поправках в Конституцию. События Дня. ФАН-ТВ

Конституционный суд рассмотрит закон о поправках Президент России Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд. Ранее российский лидер утвердил процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля. В справке к закону, отмечается, что изменения вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое как раз заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд и проведении общероссийского голосования. А второе — в рамках голосования нужно набрать более 50% голосов за изменение Основного закона. Заключение Конституционного суда будет незамедлительно направлено президенту. Согласно закону, его должны выдать в семидневный срок. В случае положительного решения, 22 апреля будет проведено общероссийское голосование. Напомним, что президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента и закрепление ряда социальных гарантий. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.

Онлайн обучение из-за коронавируса? Школьников в России рекомендуют перевести на удаленное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения. Такая рекомендация носит временный характер и дается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и, естественно, для защиты здоровья детей. Также Роспотребнадзор рекомендовал меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей. Среди прочего, это своевременная дезинфекция, контроль графика уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения необходимо выстраивать работу так, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе. «Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования — первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта «Образование». Прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн», — прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.