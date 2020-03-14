Путин направил в КС РФ закон о поправках в Конституцию. События Дня. ФАН-ТВ

Конституционный суд рассмотрит закон о поправках
Президент России Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд. Ранее российский лидер утвердил процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля. В справке к закону, отмечается, что изменения вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое как раз заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд и проведении общероссийского голосования. А второе — в рамках голосования нужно набрать более 50% голосов за изменение Основного закона. Заключение Конституционного суда будет незамедлительно направлено президенту. Согласно закону, его должны выдать в семидневный срок. В случае положительного решения, 22 апреля будет проведено общероссийское голосование. Напомним, что президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента и закрепление ряда социальных гарантий. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.
Онлайн обучение из-за коронавируса?
Школьников в России рекомендуют перевести на удаленное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения. Такая рекомендация носит временный характер и дается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и, естественно, для защиты здоровья детей. Также Роспотребнадзор рекомендовал меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования детей. Среди прочего, это своевременная дезинфекция, контроль графика уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения необходимо выстраивать работу так, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе.
«Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования — первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта «Образование». Прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн», — прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.
Новый протест «желтых жилетов»
В Париже очередная акция протеста «желтых жилетов». Около 400 участников вопреки запрету на проведение собраний с числом участников больше 100 в связи с коронавирусом вышли к вокзалу Монпарнас. Об этом сообщили в местной полиции. Во время манифестации группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась устроить беспорядки. В ситуацию вынуждены были вмешаться правоохранители. По последним данным, задержано 17 участников акции протеста. Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о запрете на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. А она действительно серьезная, согласно последним данным Минздрава республики, число инфицированных в стране превысило 3660 человек, умерших — 79. Но, видимо, у протестующих свой график, ведь акции «желтых жилетов» начались во Франции еще в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Затем у протестующих появились и политические претензии. Но даже когда руководство страны пошло на уступки, протесты не прекратились, возможно, это переросло в маленькую традицию. Но вряд ли благую, так как каждое шествие сопровождается беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.