Сирия, 14 марта. База ВС США в Ираке обстреляна ракетами. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили шесть провокаций в зоне Большого Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию на западе Алеппо.

«Демократических силы Сирии» (SDF): подозреваются в установке мины-ловушки на севере Хасаки.

ВС Ирака: по предварительным данным, потеряли двух военнослужащих из батальона ПВО при обстреле базы Таджи на севере Ирака.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли на севере Хасаки позиции армии Башара Асада.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) закончили очередной этап работ по разминированию освобожденных от террористов районов в западных окраинах Алеппо – в Аз-Захре, Аль-Наср, а также в близлежащих поселениях Найраб и Хан-аль-Асаль, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Саперы всю первую половину дня обследовали жилые кварталы в поисках мин-ловушек, оставленных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Вся обнаруженная взрывчатка и оружие будут позже уничтожены за городской чертой на военном полигоне.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» за прошедшие сутки шесть раз обстреляли вооруженные силы Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев. Шесть обстрелов населенных пунктов зафиксированы в окрестностях Серакиба на юге провинции, пострадали также поселки Икко, Джанаджик, Санджек в Латакии, в Алеппо столкновения отмечались у поселка Кафр-Тала и Шейх-Али.

Провинция Идлиб

Спецслужбам САР стало известно, что силы международной коалиции во главе с США направляют в Идлибскую зону деэскалации боевиков из состава «Джейш Магавир ат-Таура», которые дислоцируются в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф». Как сообщает РИА Новости, информацию о диверсиях боевиков передал задержанный сирийской контрразведкой бывший полковник САА Султан Аид Абделла Соуда. Экс-полковник дезертировал в 2013 и присоединился к боевикам. Запись допроса задержанного была передана российским журналистам.

Провинция Ракка

Четверо мирных жителей были ранены при взрыве мины, установленной неизвестными лицами у деревни Аль-Насерия к югу от города Рас-аль-Айн, как передает новостной портал Alk Habour. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии», которые продолжают совершать вылазки в зоны контроля протурецких боевиков.

Турецкая армия и подконтрольные вооруженные группировки обстреляли позиции сирийской армии у поселка Тель-Тамр, о чем сообщает агентство Aleppo AMC. Информации о жертвах среди сирийских военнослужащих не поступало. Днем ранее турецкая артиллерия работала по позициям САА у деревень Умм-аль-Хайр и Тавила.

Ирак

Военная база международной коалиции Таджи в Ираке, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, вновь подверглась ракетному обстрелу, о чем сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. По его информации на территорию базы упало более десятка кустарных ракетных снарядов. По предварительным данным пострадали два человека.

Напомним, в четверг 11 марта в результате обстрела базы погибли два американских военнослужащих Маршал Робинс и Хуанс Мендес, а также британский военврач Броди Гиллон. Еще четырнадцать человек были ранены.