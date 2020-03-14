Водолацкий призвал жестко наказывать за незаконные акции на фоне эпидемии коронавируса

Москва, 14 марта. Организаторы незаконного митинга против поправок к Конституции РФ подвергают опасности жизни россиян на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Противники поправок к Конституции РФ намерены провести несогласованный митинг в Москве 22 марта. Власти города отказались согласовать акцию в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее в столице был введен режим повышенной готовности. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России на 14 марта составляет 47.

Водолацкий считает, что российской оппозиции необходимо осваивать полученные от западных спонсоров средства, поэтому они готовы и дальше устраивать незаконные сходки, подвергая опасности жизнь москвичей.

«Это будет первый инвестпроект либералов для того, чтобы отчитаться о полученных средствах. Им главное — не выполнить те требования, которые обеспечивают безопасность каждого жителя Москвы», ― заявил депутат в комментарии Nation News.

По словам Водолацкого, в ситуации со стремительным распространением коронавируса во всем мире важно пресечь все сборища и шествия. Депутат призвал неукоснительно выполнять требования медиков и жестко наказывать организаторов незаконных акций.

Депутат обратил внимание, что в Китае, где была зафиксирована вспышка коронавируса, эпидемия была взята под контроль в кратчайшие сроки. По его словам, граждане КНР привыкли четко исполнять требования властей и соблюдать дисциплину и порядок. В Италии же, где жители нарушали запреты, ходили в рестораны и бары, заболевание продолжает распространяться.

«Внутри себя нужно жестко пресекать все попытки выхода на улицу, все шествия, потому что это угроза, наша страна огромная, и, если в одном месте загорится, это будет иметь печальные последствия. Поэтому всех, кто призывает выйти на улицы, нужно жесточайшим образом пресекать и наказывать», — подытожил Водолацкий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались. В целях защиты граждан от вируса Россия временно приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.