Танки ПНС обстреляли позиции ливийской армии в пригородах Триполи

Триполи, 14 марта. Позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в пригородах Триполи оказались под обстрелом.

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) обстреляли позиции вооруженных сил Ливии. Боевики ведут огонь по военным из орудий тяжелой военной техники. Пользователь Twitter сообщает, что танковая рота экстремистов начала атаку на ЛНА к югу от столицы, на направлении Вади ар-Рабиа.

Еще об одном нападении пишет новостной аккаунт в соцсети Facebook. Отмечается, что силы операции «Вулкан гнева», в которую входят бандформирования ПНС, ведут обстрел армейского лагеря Хамза в столичном пригороде. В атаке задействованы танки.

Накануне бригадный генерал Халид Махджуб сообщил в интервью al-Arabiya и al-Hadath, что между ливийской армией и боевиками нелегитимного ПНС возобновились боестолкновения. По его словам, стычки происходят на направлениях аль-Азазия и в районе аль-Хира в окрестностях города Гарьян. Военный отметил, что, отвечая на попытки нападений на силы ЛНА, бандформирования понесли потери — есть погибшие.

За прошедший день ливийская армия в ответ на атаки бандитов ПНС уничтожила ПВО, три автомобиля с боеприпасами и несколько бронемашин террористов на направлении Абу Курайн.