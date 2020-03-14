Кравчук поставил на место устроившую истерику из-за Донбасса Геращенко

Киев, 14 марта. Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирину Геращенко, возмущенную возможностью начала прямого диалога Киева и республик Донбасса.

Бывший глава государства в эфире программы Савика Шустера напомнил, что ДНР и ЛНР — признанные и равные субъекты Минских соглашений. Он подчеркнул, что подписи под этим документом лидеров республик Донбасса равносильны подписям президентов Украины и России. Кравчук потребовал более ответственно относиться к любым международным документам и не истерить потом по разным поводам.

«Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: «примечание: ДНР и ЛНР: «написанному верить», если они такие важные. Но если вы вписали, и это было, к сожалению, при президенте Порошенко, пригласили их туда как не просто частных лиц», — сказал экс-глава украинского государства.

Геращенко мгновенно возразила бывшему украинскому лидеру, заявив, что «Россия пригласила их» как частных лиц.

Кравчук, который всегда сдержан, не выдержал и прямо спросил у Геращенко, не сошла ли она с ума, отметил «ПолитНавигатор».

«Слушай, какое частное лицо подписывает документ. Мы, что, с ума сошли? Вы с ума сошли? Я вас спрашиваю, какое частное лицо подписывает документ?» — спросил Кравчук, обращаясь к депутату.

Геращенко, устроившая истерику из-за Донбасса, попыталась оправдаться, сказав, что Россия якобы все придумала, в Украина «переиграла тогда, а сегодня сдала свои дипломатические позиции».