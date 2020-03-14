ДНР понесла крупнейшие за полгода потери из-за обострения боевых действий в Донбассе

Донецк, 14 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность атак и выпустили по ДНР более 300 боеприпасов за прошедшие сутки. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее украинские силовики нарушили режим прекращения огня 12 раз, выпустив по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Теперь они побили собственный антирекорд, увеличив интенсивность обстрелов в три раза.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 30 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 304 единицы», — говорится в сообщении.

По информации СЦКК, обстрелы велись по нескольким направлениям, в частности, в районах поселков шахт «Трудовская» и «Октябрьская», в районе донецкого аэропорта, на Горловском направлении и в окрестностях села Петровское.

Украинские силовики применяли различное вооружение — минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное.

В результате обстрелов были ранены четверо мирных жителей, среди которых один ребенок 2006 года рождения. Он получил осколочное непроникающее ранение головы. Такие потери гражданского населения из-за обострения боевых действий стали крупнейшими с мая 2018 года, когда минно-взрывные травмы под Горловкой получили четверо человек.

По последним данным, жизням пострадавших ничто не угрожает.

Украинская сторона регулярно обстреливает территории Донбасса, демонстрируя свою недоговороспособность и нежелание уладить конфликт мирным путем. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что атаки ВСУ после завершения саммита контактной группы в Минске ставят под угрозу встречу в «нормандском формате», запланированную на апрель.