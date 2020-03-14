Навальный фейковыми соцопросами пытается дискредитировать проект «Здоровая Москва»

Москва, 14 марта. Одиозный блогер Алексей Навальный попытался купить социологические опросы с заранее согласованным результатом для дискредитации проекта столичной администрации «Здоровая Москва».

О случившемся сообщил Telegram-канал «Постправда» со ссылкой на собственные источники среди организаций, которые занимаются соцопросами в Москве. Они рассказали, что к ним обратились некие «заказчики», которых интересовало отношение горожан к проекту «Здоровая Москва».

Выяснилось, что эти «заказчики» связаны с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Навального и нужна им была не просто социология, а «формирующий опрос». Они хотели получить «заранее нарисованный результат» — 68% недовольных проектом респондентов.

«Очевидно стоит ожидать начала заказной кампании по дискредитации столичной мэрии к началу сезона работы павильонов здоровья», — говорится в сообщении канала.

Как отмечает «Политика Сегодня», «заказчики» из-за отказа провести фейковые опросы вынуждены были продолжить поиски социологов. Целью ФБК и одиозного блогера Навального станут глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун, вице-мэр Анастасия Ракова и градоначальник Сергей Собянин.

Напомним, что в рамках проекта «Здоровая Москва» жители столицы могут бесплатно пройти комплексное обследование здоровья. В прошлом году летом в парках Москвы работали более 40 пунктов, в которых установили необходимое оборудование для первичных исследований. Они пользовались большим спросом — всего за две недели, например, обследовались более 11 тысяч человек.

Отметим, что Навальный в настоящее время активно пытается посеять панику среди россиян на фоне пандемии коронавируса. Блогер и его соратники прибегли даже к «фабрике ботов».