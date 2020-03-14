Доктор Мясников объяснил, кто получит лекарство от коронавируса

Москва, 14 марта. Лекарство от коронавируса COVID-19 будет создано в скором времени, но его будут применять для работы в очагах инфекции, заявил известный российский врач Александр Мясников.

Ученые со всего мира работают над созданием лекарственного препарата от коронавируса. Они пытаются создать вакцину на основе подходов, работавших против коронавируса 2002 года SARS-CoV, и используют наработки препаратов против ВИЧ-инфекции. Однако пока поиски лекарства от коронавируса не увенчались успехом, поскольку любой вирус постоянно мутирует, и все разработки быстро теряют свою актуальность.

«Все, что вам предлагают для предотвращения и лечения коронавируса – это просто обман. Просто этого нет, — цитирует «Экономика сегодня» телеврача. — Я бы хотел, чтобы было – но сегодня нет ни вакцины, ни лекарства».

Мясников уверен, что лекарство от нового типа коронавируса появится в ближайшее время, но получит его только небольшая группа населения. По его словам, чтобы вакцина применялась повсеместно, нужны годы клинических испытаний.

«Да, (лекарство от коронавируса) скоро будет. Но это для работы в очагах, вспышках в городах и кораблях», — сказал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном».

Ранее Мясников подчеркнул, что главным способом защиты от коронавируса является укрепление иммунитета. Он призвал россиян придерживаться здорового образа жизни.