КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 14 марта. Конституционный суд получил запрос о проверке закона, касающегося поправок в конституцию и подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Запрос о соответствии конституции положений закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования», — уточняется в сообщении.

Рассмотрение судом законопроекта будет непубличным. Его итоги незамедлительно направят президенту.

Напомним, глава государства 15 января в послании Федеральному собранию инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

В документе, посвященном изменению конституции, говорится о новых требованиях, выдвигаемых к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня. Кроме того, устанавливается приоритет российского законодательства над международным, вносятся положения о боге.