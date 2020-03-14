Доктор Мясников рассказал о доступном каждому способе защиты от коронавируса

Москва, 14 марта. Телеведущий и главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал доступный каждому способ профилактики коронавируса COVID-19.

Он отметил, что на фоне вспышки заболевания активизировались шарлатаны и производители лекарств-«пустышек», в то время как средства от нового вируса, как и от большинства других, на самом деле не существует.

По словам Мясникова, минимизировать риск заражения инфекцией позволят доступные средства гигиены, которые можно найти в любом магазине: мыло и специальные спреи и антисептики.

«Асептические средства убивают вирусы, а коронавирус не самый стойкий из них», — заметил врач.

Он также обратил внимание, что при покупке мыла лучше сделать выбор в пользу жидкого, поскольку оно не предполагает физического контакта с другими людьми через средство гигиены.

Кроме того, медик посоветовал следить за чистотой тела и мест пребывания, пошутив, что, если кто-то из производителей назовет продукт «шваброй против коронавируса», это не будет ложью.

Отдельно Мясников высказался о медицинских масках. Он объяснил, что носить их необходимо лишь тем, кто болеет какой-либо инфекцией, и медикам. Для остальных ношение маски не является обязательным.

Ранее Мясников рассказал о том, как защититься от вирусов без помощи лекарств. По его словам, лечить вирусные инфекции нельзя, но их можно предотвратить. Среди факторов, которые увеличивают риск заражения, врач назвал ослабляющие иммунитет курение, употребление спиртного, отсутствие физических нагрузок, сидячий образ жизни и хронические болезни.