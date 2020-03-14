Доктор Комаровский назвал простые способы не заразиться коронавирусом

Киев, 14 марта. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, каких мер достаточно, чтобы не заразиться коронавирусом тем, кто не может по долгу службы или в силу бытовых обстоятельств самоизолироваться.

По словам доктора, достаточно минимизировать общение, чаще мыть руки, проветривать помещения и делать уборку. Тем, кто живет в общежитиях и не имеет возможности самоизолироваться, Комаровский дал несколько простых советов.

«Вы живете в общежитии, вы можете приготовить завтрак пораньше — тогда, когда там не будет кучи народа, чтобы вы с этими людьми могли не общаться. Вы можете поесть в своей комнате. Проветривать ее, обрабатывать, мыть полы, дезинфицировать. Вы можете увлажнять собственные носовые пути», — советует Комаровский в блоге на своем YouTube-канале.

Заражение может произойти, если подержаться за поверхность, на которой уже есть вирус. Когда он оказывается на руке, повышается риск занесения его в организм через слизистые оболочки. Поэтому, если избежать таких ситуаций невозможно и приходится часто трогать предметы в общественных местах, необходимо как можно чаще мыть руки.

«Короче говоря, минимизируйте общение с соседями, гуляйте на свежем воздухе и мойте руки. Мойте руки! И обеспечивайте воздухообмен. Это все. И этого более чем достаточно, чтобы не заболеть», — говорит Комаровский.

Чуть сложнее обстоит дело с людьми, работающими в сфере торговли и обслуживания (персонал гостиниц, работники офисов и т.д.). Таким работникам вряд ли удастся ограничить контакты. Им Комаровский советует в первую очередь увеличить расстояние между собой и клиентом и призывает не устраивать очереди внутри помещения.

«У вас аптека — есть окошко выдачи: вы можете перед ним поставить стол, чтобы расстояние между вами и покупателем было хотя бы два метра», — приводит пример доктор.

Во-вторых, необходимо создать барьер между собой и клиентом.

«Ребята, в любом супермаркете можно на кассе поставить две стойки, натянуть между ними полиэтиленовую пленку, закрепить это скотчем, пусть это будет некрасиво, смешно, но это реально возможно», — призывает Комаровский.

Деньги и карточки, которыми расплачиваются покупатели, могут быть источником инфекции. Поэтому обязательно нужно иметь под рукой дезинфицирующие салфетки и средства, санитайзеры. Кроме того, врач призывает внедрять способы бесконтактной оплаты и поощрять клиентов, готовых оплачивать покупки с помощью мобильных телефонов.

«Ребята, это вопросы, которые должен решать ваш работодатель. Он заботится о своих сотрудниках или нет? Это очень важно», — заключил Евгений Комаровский.

Вспышка коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Вирус быстро распространился по всему миру. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, эпицентром которой стала Европа.