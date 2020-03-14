Садальский показал эротическое фото актрисы Орловой

Москва, 14 марта. Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram откровенные фотографии советской актрисы Любови Орловой. На одном из архивных снимков артистка позирует обнаженной.

Звезда советских картин «Цирк» и «Веселые ребята» запечатлена в доме отдыха в Кисловодске, куда отправилась вместе с будущим супругом, кинорежиссером и сценаристом Григорием Александровым. Именно он и сделал эти откровенные кадры.

Садальский опубликовал два портера Орловой и снимок в полный рост. На последнем звезда запечатлена обнаженной, прикрываясь пальмовой веткой.

«А еще говорят, в СССР секса не было. Посмотрите, какое эротичное фото: Любовь Петровна Орлова позирует Григорию Александрову», ― подписал Садальский.

Любовь Орлова родилась в 29 января (11 февраля) 1902 года. Она училась в Московской консерватории по классу рояля (1919-1922), а затем на хореографическом отделении Московского театрального техникума. Актриса знаменита по ролям Анюты в «Веселых ребятах», Людмилы Грековой в «Скворцы и Лире» и многим другим.

Ранее Садальский в день рождения Андрея Миронова опубликовал редкие детские снимки артиста. Первый снимок — детский портрет совсем маленького Миронова. Второй снимок, по словам Садальского, почти исторический. На фото Миронов в коротких штанишках и гольфах дерется на деревянных мечах с неизвестным мальчиком.