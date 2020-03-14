В Москве ввели свободное посещение школ. События дня. ФАН-ТВ

В Турции автобус с туристами попал в ДТП В Турции автобус с туристами попал в аварию на трассе Аксарай — Адана. По последним данным, пострадали не менее 40 человек. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ. Пока информации об этом не поступало. Добавим, что Адана — это многомиллионный туристический город в Турции, который располагается в 50 километрах от берега моря.

Регионы поддержали поправки в Конституцию Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения поправок в Конституцию региональными парламентами. «За» проголосовали 164 сенатора, против — один, воздержавшихся не было. Как отмечается в постановлении Совета Федерации, закон о поправках к Конституции рассмотрен и одобрен законодательными органами 85 субъектов нашей страны. Теперь президент России Владимир Путин направит запрос в Конституционный суд РФ, который в течение семи дней даст положительное или отрицательное заключение о вносимых поправках. В случае положительного решения, глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие.

В Москве ввели свободное посещение школ Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В частности, с 16 марта решать, будет ли ребенок ходить в школу или останется дома, будут родители. Соблюдать режим обязательной самоизоляции на дому теперь обязаны не только граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но и те, кто с ними проживает. Работодатели обязаны не допускать на территорию организации работников, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности, введенный в столице, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. Это упростит решение споров, связанных с неисполнением обязательств. Ранее в Москве и Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса. Тем временем медики из Гонконга выяснили, что у тех, кто выздоровел может наблюдаться ухудшение функций легких и отдышка при быстрой ходьбе.