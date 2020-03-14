Нюша рассказала поклонникам, как сделала «новое» лицо

Москва, 14 марта. Российская певица Нюша рассказала свои поклонникам правду о своей «новой внешности». Артистка заверила, что не прибегала к помощи пластического хирурга.

Поп-исполнительница на своей странице в Instagram ответила на волнующие фанатов вопросы. Один из них был посвящен внешности певицы.

Интернет-пользователь отметил, что Нюша изменилась, и спросил, делала ли она себе пластику. На что 29-летняя звезда ответила, что услугами пластического хирурга не пользовалась.

«В моей профессии меняться это нормально. Легко меняться даже за счет макияжа», — призналась знаменитость.

Не так давно исполнительница решилась на некоторые корректировки во внешности — девушка в октябре прошлого года удалила родинку около губ.

Артистка регулярно публикует в своем профиле в Instagram фотографии из жизни, делится своими впечатлениями от поездок, а также раздает советы на разные темы. Поклонники звезды никогда не проходят мимо публикаций Нюши. В январе знаменитая исполнительница опубликовала фото с отдыха на Бали и поразила поклонников естественной красотой. Фолловеры заявили, что девушка от природы очень красивая.