Коронавирус 14 марта 2020 года: последние новости, возраст заболевших, карантин в России

Федеральное агентство новостей рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в России и мире.

Россия закрыла границу с Польшей и Норвегией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Согласно ему, с 15 марта будет временно приостановлен пропуск иностранных граждан через сухопутные участки границы России с Польшей и Норвегией.

Также в документе прописано, что Минздраву поручается донести до всех медорганизаций, в том числе частных, алгоритм действий при выявлении новой коронавирусной инфекции и ее лечении. А Минпромторгу поручено к 16 марта предоставить сведения о возможном производстве в РФ средств индивидуальной защиты (костюмов и дезинфекторов).

Число зараженных COVID-2019 в России приблизилось к 50

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России на день 14 марта составляло 47. Вирус COVID-19 был подтвержден у двух жителей Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Еще одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новокузнецке, диагноз уточняется.

Добавим, что одной из заразившихся коронавирусом в Москве оказалась девочка-подросток. Средний же возраст заболевших — 41 год, но 80% умерших от этой болезни составляют люди старше 60 лет.

По состоянию на 14 часов 14 марта 2020 года официальное количество заразившихся во всем мире составляло 145 257 человек, количество выздоровевших — 72 302 человека, количество погибших — 5 424 человека. Актуальную информацию можно отслеживать здесь.

Школам РФ рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям в случае необходимости переводить учеников на дистанционную форму обучения. При этом глава ведомства Сергей Кравцов назвал первостепенной задачей проведение в школах и детсадах своевременных дезинфекционных мероприятий, призванных защитить здоровье детей и работников системы образования.

Отметим, что в Москве посещение школ с 16 марта будет свободным. Решать, продолжит ли ребенок ходить на занятия, или будет учиться из дома, доверено родителям.

Будет ли в России карантин из-за коронавируса?

Миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России полный 60-дневный карантин с закрытием границ и отменой массовых мероприятий, назвав это решение «единственно правильным». Однако именитый вирусолог Виктор Зуев счел эту меру неуместной, поскольку в РФ нет эпидемии коронавируса, и наша страна вряд ли повторит судьбу Италии, продемонстрировавшей «неряшливое отношение к инфекционному процессу».

Тем не менее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу не исключила, что после 1 апреля меры по борьбе с коронавирусом в России могут быть усилены, если этого потребуют обстоятельства.

Коронавирус провоцирует бесплодие

Китайские специалисты из Центра репродуктивной медицины в Тунцзи пришли к выводу, что вирус COVID-19 «может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов». Иными словами, есть предположения, что новая коронавирусная инфекция способна вызывать мужское бесплодие.

Несмотря на то, что эта информация еще не получила научного обоснования, китайские ученые отмечают, что влияние COVID-19 на мужскую фертильность очень высоко, поскольку новый вирус похож на вирус SARS (атипичная пневмония), который провоцирует серьезные иммунные повреждения яичек, орхит и дисфункцию некоторых репродуктивных клеток, что клинически доказано.

О других последствиях коронавируса читайте здесь.