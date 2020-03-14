Юлия Самойлова отказалась вмешиваться в конфликт сестры с Джиганом

Москва, 14 марта. Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении в 2018 году, отказалась вмешиваться в конфликт, разгоревшийся между ее сестрой Оксаной и ее супругом, рэпером Джиганом.

Девушки — двоюродные сестры по отцу. До 15 лет, как рассказывала жена Джигана, они росли вместе в Ухте, а затем в разное время перебрались в Москву. Родство они не скрывают, однако в социальных сетях, например, в Instagram, друг на друга не подписаны.

Самойлова, в отличие от других знаменитостей, сестру в сложившейся ситуации публично поддерживать не стала, передает KP.Ru.

«Юлия не будет это комментировать, — заявил ее PR-директор Василий Кучумов. — Извините, это дела семейные. Юлия вмешиваться не будет».

Напомним, что Джиган сейчас находится на реабилитации в элитной американской клинике. В январе рэпер вместе с семьей переехал в Майами, где его жена впоследствии родила четвертого ребенка. Позднее в прессе появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США. Причиной внезапного отъезда стала алкогольная зависимость Джигана. Кроме того, рэпер устраивал стримы в соцсетях, находясь в нетрезвом состоянии.

Самойлова в субботу решила прервать молчание и рассказала, что сейчас ее задача — вытащить мужа из беды. Она уточнила, что не планирует лишать супруга родительских прав и опровергла домыслы о том, что исполнитель, находясь в неадекватном состоянии, избивал членов своей семьи.