Китай обвинил США в завозе коронавируса: как отреагировали в России

Китай обвинил США в завозе коронавируса, в Вашингтоне возмутились и вызвали на ковер официального представителя КНР. Ответ на очень важный вопрос — в какой стране был зафиксирован так называемый нулевой пациент, с которого началась нынешняя пандемия, пока остается открытым. Это предмет серьезного изучения и научной дискуссии. Утверждение, что новый коронавирус, получивший название COVID-19, мог быть не просто завезен в Китай из США, но и иметь рукотворный характер, стоит внимательно изучить и проверить. С таким мнением с Федеральным агентством новостей поделились депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Александр Шерин.

Парламентарии, давно следящие за политикой Вашингтона, в том числе в области вооружений, отмечают, что, несмотря на конвенции по нераспространению самых опасных видов оружия массового поражения, США не спешат накладывать на себя какие-либо ограничения, с этим связанные.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин не исключает, что США могли использовать коронавирус в экономической войне с Китаем.

«У США с КНР есть давнее очень серьезное противостояние и конкуренция, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Быстрорастущая экономика Китая при практически неисчерпаемых людских ресурсах, их ежегодно растущий оборонный бюджет давно не оставляют Соединенные Штаты равнодушными».

А поскольку в Вашингтоне понимают, что воевать с Китаем нереально, а экономически давить на него бесполезно, США могли использовать в том числе такие способы «воздействия», как заброска нового коронавируса, против которого еще не существует вакцины, отмечает парламентарий.

Напомним, официально эпидемия, переросшая в пандемию, началась в городе Ухань — столице китайской провинции Хубэй. В настоящее время в самом Китае эпидемия купирована, однако вирус проник в Европу (особенно сложная ситуация в Италии и Испании), в США, Канаду и т. д. В настоящее время весь мир фактически садится на карантин.

Версия, что вирус мог вырваться на свободу из военной лаборатории США, не может быть сброшена со счетов, учитывая подмоченную репутацию Вашингтона, считает ведущий российский специалист по санитарно-эпидемиологической безопасности, доктор медицинских наук, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко напомнил, что США, в отличие от других стран, так и не представили своего нулевого пациента, то есть того, с кого на американской территории началась эпидемия, вызванная коронавирусом. Да и вообще данных о новых вирусах, обнаруживаемых ежегодно, Вашингтон давно не публикует, что не может не вызывать вопросы, отмечает депутат.

«В связи с этим не могу не напомнить то, о чем предупреждал неоднократно, — говорит Онищенко. — Я имею в виду разбросанные по всему миру американские военно-биологические лаборатории, которые непосредственно занимаются боевыми рецептурами бактерий и вирусов. Такие лаборатории есть и на Украине, и в Грузии, о чем мы неоднократно предупреждали. Есть такие лаборатории и на территории Казахстана, то есть в непосредственной близости от границ Китая и России. Мы неоднократно выражали свою обеспокоенность в связи с наличием этих лабораторий».

Было несколько задокументированных случаев, когда из военных лабораторий, принадлежащих США и их союзникам по НАТО, с достаточно высокой долей вероятности происходила утечка того, что можно отнести к биологическому оружию, отметил Онищенко.

«Время для объективного анализа происхождения коронавируса пришло. Сегодня необходимо рассмотреть все возможные варианты, в том числе тщательно проверить то, о чем в Китае уже говорят чуть ли не на официальном уровне — о возможности завоза вируса именно из США. Во всяком случае, основания для таких подозрений, безусловно, есть», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На сегодня в мире количество заразившихся новым коронавирусом COVID-19 превышает 140 тысяч человек, более пяти тысяч заболевших скончались. Заболевание зафиксировано более чем в 130 странах, что дало Всемирной организации здравоохранения основание объявить ситуацию пандемией.