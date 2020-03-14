Красноярский чиновник объяснил свои танцы под балалайку

Красноярск, 14 марта. Красноярский чиновник Артем Черных станцевал вприсядку под балалайку. Видео его выступления попало в Сеть.

Забавный случай произошел 13 марта в селе Шалинском Манского района. Мероприятие было приурочено к вступлению в должность главы Манского района Красноярского края — Артема Черных.

По словам чиновника, для Манского района важно использовать все возможности развития, в том числе богатый природный и культурный потенциал. Черных добавил, что здесь последние 15 лет проводится фестиваль бардов, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

«И я готов, и спеть, и станцевать, чтобы о нашем красавце районе узнали далеко за пределами района и края. Если бы хоть один олигарх прописался не на Рублевке, а в селе, то за счет их подоходного налога мы бы смогли реализовать много проектов», — объяснил чиновник, его слова передает радио «Говорит Москва».

Он подтвердил, что праздник прошел в честь его инаугурации. Черных добавил, что раньше занимался общественной деятельностью и курировал культурные проекты.

Ранее сообщалось, что житель Липецкой области обратился к президенту России «побольше гонять» чиновников. Владимир Путин пообещал удовлетворить просьбу россиянина.

Глава государства также поддержал инициативу увольнять чиновников за хамское поведение в отношении граждан.