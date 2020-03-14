Крупные банки России повышают ставки по ипотеке

Москва, 14 марта. Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке. Уже два банка — «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк» (ТКБ) — повысили ставки.

В «Юникредит банке» ставки возросли на полтора п.п. по всем ипотечным кредитам, достигнув отметки в 10,4-13,5% годовых. ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», до 9,99-10,29%. Также он увеличил ставку кредита на любые цели под залог имеющегося жилья на полтора п.п. до 15,49-16,49%. Об этом рассказала глава отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко в беседе с «Ведомостями».

«Альфа-банк», «Открытие», «Росбанк», «Райффайзенбанк», ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк рассматривают вопрос корректировок или повышения ставок по ипотечным кредитам.

«Промсвязьбанк» и УБРиР не собираются пересматривать условия ипотеки по крайней мере до заседания Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на следующую пятницу.

Увеличение ставки называют вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках. Отмечается, что волатильность на рынках, падение курса рубля, рост доходности облигаций федерального займа заставили банки задуматься о ставках.