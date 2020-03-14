В РФС оценили возможность отмены чемпионата по футболу из-за коронавируса

Москва, 14 марта. Решения относительно отмены или переноса чемпионата России по футболу на фоне распространения коронавирусной инфекции пока не приняты. Об этом сообщил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Колоскова попросили оценить возможность сдвига сроков проведения турнира на фоне пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения.

«Чемпионат России продолжается. Никакой угрозы нет», — ответил он в комментарии NewInform.

Почетный президент РФС прокомментировал также сообщения о возможном перерыве европейских чемпионатов вплоть до сентября. Он обратил внимание, что пока официальное решение принято не было.

Ранее сообщалось о возможности переноса или отмены Олимпиады в Токио. Открытие XXXII летних Олимпийских игр должно пройти 24 июля 2020 года. Губернатор Токио Коикэ Юрико заверила, что речи об отмене соревнований не идет. По ее словам, последнее слово в вопросе переноса этого важного спортивного события будет за Международным олимпийским комитетом (МОК). В минувший четверг в Древней Олимпии зажгли огонь летних Олимпийских игр.

По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались. В целях защиты граждан от вируса Россия временно приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.