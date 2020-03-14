Назван источник дохода Джигана и Самойловой

Москва, 14 марта. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова живут на деньги, заработанные эскортом. Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По информации СМИ, оба представителя звездной пары, у которой в феврале родился уже четвертый ребенок, по-прежнему получают часть дохода за счет оказания эскорт-услуг.

О сомнительном прошлом 31-летней Самойловой известно давно, но считалось, что после замужества она оставила его и занялась более традиционным бизнесом. Как известно, она выпускает собственную линейку одежды и зарабатывает на своем Instagram.

Однако «НеМалахов» утверждает, что эскорт «вовсе не в прошлом». Более того, им занимется не только Самойлова, но и Джиган.

«По нашим данным, Оксана Самойлова эскортит по сей день. И да, Джиган эскортит тоже, впрочем, это ни для кого не новость. В тусовке об этом давно известно», — сообщается на канале.

По некоторым данным, Джиган зарабатывает меньше, чем его супруга, поэтому большая семья живет в основном за счет ее средств.

В начале весны в звездном союзе наступил тяжелый кризис. Джиган оказался в центре скандала: находясь дома в США, он вышел в Instagram в прямой эфир пьяным и начал общаться с поклонниками. При этом он матерился при детях и попросил маленькую дочь принести ему пиво. Кроме того, в Сети появилась информация о том, что Самойлова уличила рэпера в неверности. Якобы кто-то отправил ей ролик, на котором видно, как муж ей изменяет.

После выходок Джиган оказался на реабилитации в одной из американских клиник, где помогают людям с зависимостями. Как сообщает «Газета Кемерова», его пребывание в элитном диспансере Seaside Palm Beach обходится в 6 миллионов рублей в месяц. Лечение может занять до полугода.

На фоне семейных проблем у Самойловой ощутимо увеличилась аудитория в Instagram, а карьера рэпера пошла на спад, вероятно, поэтому он так отчаянно пытается заслужить прощения у супруги, находясь в клинике.