Украинские националисты на марше в центре Киева пригрозили действующей власти

Украинские национал-радикалы вместе с «ветеранами АТО» провели марш по центру Киева, участие в котором приняли около двух тысяч человек. Однако большинство из них оказались не сторонниками, а противниками итогов Майдана, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Марш в честь Дня добровольца анонсирован руководством радикалов как «акция устрашения» для действующей власти. В ходе митинга на Михайловской площади радикалы требовали отказаться от любых договоренностей с Россией, а также от всех «капитулянтских действий» в Донбассе — так националисты воспринимают все мало-мальские подвижки в переговорном процессе.

Впрочем, на деле марш вышел не таким уж масштабным и грозным. В отличие от предыдущих шествий (особенно времен режима Петра Порошенко), его боевое ядро составляли не члены военизированных группировок и «ветераны АТО», а вполне себе мирные граждане. Многие из них вышли выразить недовольство тем, как идут дела в стремительно нищающей стране. Реальные националисты составляли меньшинство в маршевой колонне (по сути, их было не больше 300 человек).

Организаторы марша изо всех сил пыжились показать, что участников марша много и они — грозная сила.

«Посмотрите, сколько нас! Нас тысячи! — постоянно кричал в мегафон ведущий «митинга на ходу». — Власть не может нас не заметить! Она должна выполнять наши требования!»

«Нагоняя массовость» на словах, радикалы пытались выдать желаемое за действительное. По сравнению с былыми временами их было откровенно мало. Их крики против переговоров с Донбассом заглушали призывы к власти на по-настоящему наболевшие вопросы и проблемы населения Украины — низкие зарплаты, высокие тарифы ЖКХ, отсутствие качественной медицинской помощи (на фоне закрытия десятков инфекционных больниц по всей стране и общего развала в отрасли, что делает невозможной борьбу с коронавирусом)...

«Нет продаже украинской земли! Нет сдаче национальных интересов! Требуем вернуть социальное государство!» — кричала толпа.

Организаторы марша совершенно очевидно не хотели «разогревать» толпу для радикальных действий.

«Помните: мы — мирный марш, а сегодня праздничный день! — продолжал истошно кричать ведущий в мегафон. — Мы не хотим никакого насилия, наша цель — показать власти нашу позицию! Если вы увидите в нашей колонне провокаторов с камнями, палками, дубинками — сразу же сообщайте об этом организаторам и «полиции диалога».

Судя по всему, организаторы марша заранее получили соответствующие инструкции от руководства МВД Украины, с которым их связывают местные политологи.

Марш ко Дню добровольца выдвинулся с Михайловской площади и прошел через Площадь Конституции к кабинету министров, далее — мимо Верховной рады по улице Грушевского, повернул на Крепостном переулке и пошел к офису президента Владимира Зеленского. Там состоялся получасовой митинг, в ходе которого участники предъявили власти свое главное требование: «Ни шагу назад в Донбассе!» При этом они постоянно скандировали «Зелю — геть!» или «Зеля — ссыкло!».

Завершив митинг у офиса президента, толпа националистов отправилась в дальний поход — на Воздухофлотский проспект, к посольству РФ. Там радикалы намереваются провести «крутой перформанс», преподнеся сюрприз властям.