Москва, 14 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе, посвященном изменениям в конституции, говорится о новых требованиях, выдвигаемых к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня. Кроме того, устанавливается приоритет российского законодательства над международным, ограничивается число президентских сроков и вносятся положения о боге.

«После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего закона, президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу», ― говорится в законе.

В документе отмечается, что официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.

Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Для сбора предложений о поправках в конституцию была образована рабочая группа, в нее вошли 75 человек.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ. В пятницу, 13 марта, законодательные собрания всех российских регионов поддержали документ. В субботу, 14 марта, российские сенаторы приняли постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в конституцию.