Названы самые «аварийные» автомобили в России

Москва, 14 марта. Виновниками аварий в России чаще всего становятся водители Audi, к такому выводу пришли специалисты телематического оператора UBI Technologies по итогам исследования.

По данным исследования, на долю Audi приходится 12,9% дорожных происшествий с автомобилями, взятыми в лизинг в России в 2019 году. Второе место занимает BMW. Водители баварской марки становятся причиной 11,7% аварий.

Примечательно, что владельцы Audi после ДТП ведут себя на дороге осторожнее, в то время как водители BMW продолжают нарушать правила. Об этом свидетельствуют данные телематического оборудования, которое установлено в лизинговых автомобилях.

Реже других в аварии попадают водители представительских автомобилей Mercedes S-Class и Maybach. Эти автомобили за редким исключением превышают скоростной режим и резко тормозят.

Ранее «Автостат» назвал марки автомобилей, наиболее популярные у россиян. Рейтинг составлялся на основе количества зарегистрированных в России машин того или иного бренда. На первой строчке рейтинга самых популярных автомобилей оказался российский бренд Lada — доля этих машин составила 31,3% (13,9 миллиона штук) от общего числа «легковушек». На втором месте расположилась японская марка Toyota с показателем 8,8% (3,9 миллиона единиц). Третье место занял корейский бренд Hyundai — доля этих автомобилей составила 5% (2,2 миллиона экземпляров).