Минпросвещения РФ рекомендовало школам временно перейти на дистанционное обучение

Москва, 14 марта. Минпросвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно переводить образовательный процесс в дистанционную форму обучения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения инфекции в стране направило в регионы рекомендации Роспотребнадзора. Они касаются усиления контроля в детских садах и школах.

Ведомство поручило предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, чтобы защитить здоровье детей и работников системы образования. Глава министерства Сергей Кравцов назвал это первостепенной задачей.

Он отметил, что в России есть все возможности для того, чтобы дети даже в такой непростой ситуации продолжали получать знания.

«Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта «Образование» и, прежде всего, это ресурс «Российской электронной школы», содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране. В частности, Минпромторг должен предоставить кабмину данные о существующих и потенциальных возможностях производства в стране средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Вирус, впервые зафиксированный в Китае в конце прошлого года, быстро распространился по миру и уже охватил более ста стран. По данным на 14 марта, от коронавируса скончались уже более пяти тысяч человек.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.