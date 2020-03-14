Рожин: Если Турция сорвет патрулирование М4, перемирие в Идлибе будет очень недолгим

Боевики в Идлибе пытаются не допустить начала совместного патрулирования трассы М4 силами РФ и Турции. Связанные с Анкарой группировки собирают население для участия в «сидячих демонстрациях» и строят баррикады на автодороге. Кто стоит за этими выступлениями, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Искусственные протесты

Источники в соцсетях, связанные с группировками «умеренной оппозиции», распространяют видеозаписи протестов на трассе М4. В районе населенного пункта Ариха «Местные жители» устанавливают палатки на дороге, блокируют ее автомобилями и мотоциклами, чтобы не пропускать российско-турецкие патрули. Президент Турции, заявляют они на камеру, «предал Идлиб», подписав в Москве соглашение о прекращении огня.

#Idlib

Civilians and activists camping and protesting under the Ariha bridge on the M4 highway. They are demanding for the fall of the regime, the release of prisoners and are expressing that they are completely against Russian military patrols on the M4 or its vicinity. pic.twitter.com/6EpCNvC4zp — On the Ground News (@OGNreports) March 13, 2020

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров в Анкаре подтвердил, что совместное патрулирование в Идлибе начнется в воскресенье, 15 марта и Турция готова «принять все необходимые меры» в отношении любого, кто попытается его сорвать.

Боевики отказались подчиниться Анкаре

Блокирование М4 — в интересах боевиков из протурецких группировок «Сирийской национальной армии» и джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», которые отвергают прекращение огня и продолжают нападения на правительственные войска.

Сирийская арабская армия в ходе операции «Заря в Идлибе» не достигла трассы Латакия — Алеппо, остановившись на севере долины Аль-Габ. По московскому соглашению Россия будет отвечать за прекращение огня в южной части 12-километрового «коридора безопасности», фактически обеспечив Дамаску контроль над южной частью Идлиба, в том числе горным районом Джебель аз-Завия, за который шли ожесточенные бои.

Главарь группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» Али Джабер Паша заявил в начале недели, что не намерен сдавать М4.

«Мы останемся, вцепившись в нашу землю, защищая ее нашей кровью, нашими душами и нашими деньгами, — написал Али Джабер в Twitter. — Не может быть никакой сдачи, не сдадим ни пяди земли врагу, — только борьба и стойкость! Аллах рассудит между нами и врагом».

سنبقى متمسكين بأرضنا، نذود عنها بدمائنا وأرواحنا وأموالنا، فلا استسلام ولا تسليم لأي شبر من المحرر، بل قتال وثبات بإذن الله حتى يحكم الله بيننا وبين عدونا وهو خير الحاكمين. — جابر علي باشا (@JaberAliBasha) March 10, 2020

Уже на следующий день источники агентства North Press сообщили, что боевики в Джиср аш-Шугуре и Арихе собирают местных жителей, чтобы организовать «живые заграждения» на трассе М4 и не пропускать патрули.

Боевики, указывает NPA, перебрасывают силы на запад Идлиба и готовы атаковать военных РФ или Сирии, если те появятся в «коридоре безопасности».

Турция готова воспользоваться провокацией боевиков

Нельзя исключать, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин, что Турция стоит за попытками сорвать патрулирование на М4.

«У Турции есть возможность организовать такую медийную кампанию, чтобы потом заявить, что начать патрулирование не представляется возможным «по объективным причинам» и так начать подкапываться под один из пунктов московских соглашений, — указал военный эксперт. С другой стороны, часть боевиков крайне недовольна соглашениями — Турция отказалась от требований вывести из Идлиба правительственные войска. А прекращение боевых действий ведет к брожению среди боевиков».

Брожение уже идет: ранее стало известно о перестрелке между джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкими боевиками в городе Сармада. Главари террористов понимают, что их ценность для Турции во время перемирия стремительно падает, и будут пытаться любыми способами запустить военные действия.

«Попытки сорвать патрулирование обязательно будут, — указал Рожин, — как путем давления через какие-нибудь «народные выступления», так и атаками на российские машины в конвоях. Там есть достаточно упоротые радикалы, которые легко могут напасть. Сможет ли Турция обеспечить контроль над ними — большой вопрос, ведь раньше не могла. Трасса длинная, проходит и через горные районы, наблюдательные посты везде не расставишь, — а для провокации достаточно пары боевиков с ПТУР».

На фронте Хантутина, на юге Идлиба, с помощью ПТУР боевики уничтожили правительственный бронетранспортёр правительственных сил Сирии.@serious_war pic.twitter.com/5Tcx3WV2yW — Серьезная Война (@serious_war) February 24, 2020

Перемирие в Идлибе может оказаться очень недолгим

Борис Рожин не верит в то, что Турция собирается бороться с боевиками «умеренной оппозиции» и радикальными джихадистами в Идлибе.

«Турция еще с 2018 года должна была бороться с «Хайят Тахрир аш-Шам», — напомнил он, — но вместо этого мы видели турецкую боевую технику в руках ХТШ. Пока Турция не начнет заниматься делом, эти заявления можно пропускать мимо ушей».

Любое нападение на российский конвой парализует процесс урегулирования в Идлибе, предупредил военный эксперт: Россия такой наглости не потерпит, а Турция не собирается «сдавать» своих союзников-террористов.

«Они могут предъявить каких-нибудь козлов отпущения, — но дело же не в паре боевиков с ракетной установкой, а в том, чтобы была ликвидирована инфраструктура ХТШ в Идлибе. Это главный дестабилизирующий фактор, — напомнил собеседник ФАН, — и если Турция его сохраняет, значит, намерена поддерживать «полудестабилизированную» ситуацию».

Начало совместного патрулирования 15 марта станет ключевым моментом, от которого зависит судьба Идлиба.