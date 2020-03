Рожин: Если Турция сорвет патрулирование М4, перемирие в Идлибе будет очень недолгим

Боевики в Идлибе пытаются не допустить начала совместного патрулирования трассы М4 силами РФ и Турции. Связанные с Анкарой группировки собирают население для участия в «сидячих демонстрациях» и строят баррикады на автодороге. Кто стоит за этими выступлениями, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Источники в соцсетях, связанные с группировками «умеренной оппозиции», распространяют видеозаписи протестов на трассе М4. В районе населенного пункта Ариха «Местные жители» устанавливают палатки на дороге, блокируют ее автомобилями и мотоциклами, чтобы не пропускать российско-турецкие патрули. Президент Турции, заявляют они на камеру, «предал Идлиб», подписав в Москве соглашение о прекращении огня.

#Idlib

Civilians and activists camping and protesting under the Ariha bridge on the M4 highway. They are demanding for the fall of the regime, the release of prisoners and are expressing that they are completely against Russian military patrols on the M4 or its vicinity. pic.twitter.com/6EpCNvC4zp