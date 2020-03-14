Американский генерал предрек кризис ВВС США

Вашингтон, 14 марта. Военно-воздушные силы (ВВС) США переживают кризис, который лишь усилится в 2021 году, считает бывший начальник боевого авиационного командования ВВС, генерал в отставке Майкл Ло.

В статье для Defense News Ло отметил, что ВВС США не хватает бомбардировщиков. Согласно предложениям по бюджету на 2021 год, треть парка бомбардировщиков В-1 Lancer будет списана в следующем году, а программа модернизации самолетов B-2 будет отменена.

При этом перспективные бомбардировщики B-21 Raider находятся в разработке. В ближайшие десять лет они не смогут усилить ВВС США. Кроме того, находящиеся в эксплуатации с середины 1950-х годов стратегические бомбардировщики B-52 нуждаются в модернизации двигателей и других систем.

Ло отметил, что Конгресс США увеличивает финансирование авиационного парка не на тех направлениях, которые в этом нуждаются. Так, Конгресс в прошлом году увеличил финансирование программы истребителя F-35 и выделил средства на покупку F-15EX.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Стелс-бомбардировщики прибыли с авиабазы «Уайтмен» в штате Миссури и совершили посадку на одном из британских военных аэродромов на принадлежащих Португалии Азорских островах, совершив в полете дозаправку с помощью самолетов KC-10 Extender.