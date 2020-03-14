Иммунолог предложил досрочно отправить детей на летние каникулы из-за коронавируса

Москва, 14 февраля. Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Он предложил отправить школьников на каникулы и на какое-то время остановить работу детских садов.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы в школах ввели свободное посещение. Все это необходимо для того, чтобы снизить число контактов между людьми.

По мнению Болибока, это поможет сократить число заразившихся коронавирусом. В таком случае система здравоохранения с существующими ресурсами справится с эпидемией.

«На летние каникулы досрочно отправить детей, если эпидемия будет дальше продолжаться. Чтобы дети посидели на дачах. Здесь важно держать расстояние», — сказал Болибок, его слова приводит издание IReactor.

По словам иммунолога, кашляющий человек может заразить тех, кто находится на расстоянии трех метров. А если он чихнул, то капли летят на пять-семь метров. Эксперт добавил, что в зоне риска находятся и взрослые, и дети, но у пожилых людей болезнь протекает намного тяжелее.

Однако вероятность распространения болезни в школах и детсадах выше, поскольку дети очень близко контактируют друг с другом. И уже от детей могут заразиться взрослые, добавил Болибок.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила усиление мер по борьбе с коронавирусом с 1 апреля.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, ограничения на перелеты нужно было вводить раньше. Только жесткие меры могут помешать распространению вируса.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 136 тысяч человек. Жертвами вируса стали почти пять тысяч человек.