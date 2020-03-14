ДНР и ЛНР закрыли въезд для украинцев с высокой температурой

Донецк — Луганск, 14 марта. Режим повышенной готовности ввели в Донецкой и Луганской народных республиках из-за угрозы коронавируса. Соответствующие указ подписали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Прибывшим в ДНР и ЛНР из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Испания, Италия, Иран, Южная Корея, Франция, ФРГ и др.) предписывается самоизоляция на дому в течение двух недель со дня приезда в республику. Таким лицам в этот период запрещается ходить на работу, в учебные заведения, ограничивается посещение общественных мест.

Запрещается въезд гражданам без регистрации в республиках, прибывающим с подконтрольной Киеву территории Украины, если у них будут обнаружены соответствующие симптомы.

Кроме того, в ЛНР запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек, а работодателей обязали контролировать температуру тела работников и в случае выявления повышенной температуры изолировать от других сотрудников.

Вспышка коронавируса нового типа впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро вышел за пределы страны и распространился на многие страны мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-19 главным образом поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о пандемии. По последним данным, выявлено уже более 145 тысяч зараженных человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Удалось вылечить около 72 тысяч человек.