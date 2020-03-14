Эксперт по интернет-безопасности призвал Facebook прекратить сеять панику из-за COVID-2019

Facebook, а вместе с ним и Twitter распространяют фейк о коронавирусе с рекомендациями по борьбе с ним, якобы составленными учеными Стэндфордского университета. Несмотря на то, что в Стэнфорде опровергли свою причастность к этому фейку, соцсети его не удаляют. Политический аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов объяснил, почему так происходит.

Фейк, о котором идет речь, советует задержать дыхание на десять секунд, чтобы определить, заражены ли вы коронавирусом.

«Если за это время человек не кашляет и не испытывает какой-либо дискомфорт в грудной клетке, это доказывает, что в легких нет фиброза, который, как правило, свидетельствует о наличии инфекции», — утверждается в посте, подписанном «экспертами из Стэнфорда», а потому имеющем тысячи репостов.

Там же советуется каждые 15 минут пить воду, смывая вирус из ротовой полости в желудок, где он погибнет от желудочной кислоты. В противном случае «вирус может попасть в трахею, а оттуда — в легкие, что очень опасно», говорится в распространяемом Facebook и Twitter фейковом сообщении.

Кроме того, в публикации утверждается, что коронавирус погибает при 26-27 градусах Цельсия, что так же, как и все остальное в этом посте, не имеет научного обоснования.

«Напомню, что Facebook заявлял, что хочет и готов регулировать сам себя изнутри. Тот же Марк Цукерберг грозился удалять политическую рекламу. Но почему же распространение фейков о коронавирусе в этой соцсети не пресекается? Я не исключаю, что дело в том, что в настоящее время определенным группам [лиц] очень интересно раздувать панику, связанную с коронавирусом. И они используют для этого тот же Facebook», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт по интернет-безопасности Роман Романов.

По его мнению, игнорируя подобные фейки, Facebook в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.