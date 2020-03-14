Блогер Диденко рассказала о странной реакции старшей дочери на смерть отца

Москва, 14 марта. Блогер Екатерина Диденко, которая потеряла мужа во время вечеринки с сухим льдом в Москве, спустя две недели после трагического случая рассказала о произошедшем старшей дочери. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Напомним, несколько дней назад Диденко говорила о том, что не может собраться с силами и признаться детям в смерти отца. Однако в итоге смогла взять себя в руки и рассказать о случившемся дочери. Правда, для этого ей потребовалась помощь психолога.

«Сегодня во время посещения психолога Насте сообщили про папу», — написала она в публикации в Instagram Stories.

По словам Диденко, девочка «немного поплакала» и какое-то время за пересмотром семейных фотографий спрашивала, когда придет папа. Однако уже спустя 30 минут словно забыла о сказанном.

«А через 30 минут она уже танцевала. Я думаю, она не до конца все поняла и осознала. Она маленькая еще», — решила Диденко, комментируя странную реакцию наследницы.

Блогер сообщила, что вместе с психологом продолжит наблюдать за поведением девочки, а также уточнила, что о смерти супруга по-прежнему не знает младший сын Саша.

Напомним, муж Диденко погиб 29 февраля в Москве, когда во время вечеринки по случаю дня рождения супруги высыпал в бассейн 25 кг сухого льда. Также не удалось спасти еще двоих гостей праздника. По информации следствия, они получили несовместимые с жизнью ожоги и отеки из-за испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой.

Диденко признавалась, что тяжело переживает смерть супруга. Она говорила, что потеряла аппетит и сон, передает «Газета Кемерова». Кроме того, уверяла, что дважды видела мужа во сне, хотя ранее он ей никогда не снился.