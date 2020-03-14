Перенджиев обвинил Запад в расшатывании мировой экономики с помощью коронавируса

Москва, 14 марта. Эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев обвинил западные страны в расшатывании мировой экономики с помощью сообщений о коронавирусе.

Член экспертного совета ООО «Офицеры России» прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который обвинил Россию и Китай в развязывании информационной войны с Западом, называя его виновным в создании коронавируса. По мнению эксперта, польский политик продолжает формировать нужное Европе общественное мнение.

«Как мы видим, сработал эффект бумеранга – истинный виновник случившегося сам пострадал от содеянного, так как заражение на территориях Запада в последние дни распространяется очень быстро, так же как и во всем мире», — сказал политолог в беседе с «Экономикой сегодня».

По его мнению, все сообщения, носящие обвинительный характер, — информационный терроризм и нагнетание истерии в мировом сообществе. Перенджиев напомнил, что от других болезней в мире умирает куда больше людей, чем от коронавируса.

«Представители политической европейской элиты, такие как Дональд Туск, просто пытаются создать очередной информационный повод, который мог бы подогреть историю с коронавирусом и обвинить геополитических «противников», — добавил политолог.

По его мнению, Китай для западного мира, который стоит за нападками, стал более опасным «противником», чем Россия. Но, несмотря на это, Запад не прекращает «подбрасывать дрова и в костер информационной атаки» на Россию, указал эксперт.