Шаманка-нумеролог Батыр предсказала, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

Распространение коронавируса и карантинные меры, предпринимаемые властями разных стран, не то, чтобы сильно пугают, но волнуют россиян. В связи с этим граждан интересует не только мнение официальных лиц и уважаемых медиков, но и тех, кто, как кому-то, возможно, кажется, на короткой ноге с потусторонними силами.

Федеральное агентство новостей в этих вопросах занимает абсолютно четкую позицию: доверяем и даем слово официальным лицам и уважаемым специалистам, при этом всеми силами препятствуем распространению фейков и панических слухов.

Тем не менее идя навстречу интересу части наших читателей, мы иногда публикуем мнения тех, кто утверждает, что обладает неким секретным знанием.

Сегодня дадим слово потомственной шаманке, нумерологу Анне Батыр, которая еще в предновогодние дни предупреждала, что нынешний високосный 2020 год будет непростым и потребует от людей серьезных усилий. Похоже, это предсказание сбылось, даже с избытком.

«Еще в преддверии 2020-го нумерологи и астрологи предупреждали, что наступающий високосный год, в номере которого присутствуют две двойки, будет непростым. Ожидался и всплеск заболеваний, и эпидемии, и связанная с этим паника. К сожалению, так и получилось», — отметила Анна в комментарии ФАН.

Еще до наступления 2020 года были знаки, на представителей каких специальностей упадет главная нагрузка, рассказала нумеролог.

«Я неоднократно предупреждала, что на 2020 год изначально прогнозировалось, что главные нагрузки упадут на врачей и спасателей. Как видите, именно так и произошло», — отметила Анна.

Однако несмотря на непростую ситуацию, прогноз, достаточно оптимистический, рассказала она: нынешний коллапс, связанный с пандемией и с экономическим кризисом, будет непродолжительным.

«Вскоре все это закончится, к лету распространение вируса пойдет на спад, а вместе с ним уйдут и панические настроения», — отметила Батыр.

А вот как скоро против коронавируса будет создана вакцина, нумеролог затруднилась ответить. По словам Анны, на узкоспециальные вопросы звезды ответ все-таки «не предоставляют». Что касается отдаленной перспективы, тут высшие силы обещают, что вскоре все наладится и в будущем году о коронавирусе никто уже не вспомнит.