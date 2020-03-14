Бессараб поддержала идею закрыть границы РФ из-за коронавируса

Москва, 14 марта. Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб оценила идею закрыть границы РФ, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил ограничить выезд за рубеж для детей на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Бессараб поддержала Минниханова и предложила распространить жесткие ограничительные меры не только на детей, но и на всех жителей страны. В том числе депутат предложила запретить командировки чиновников, а гражданам РФ отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная по коронавирусу ситуация.

«Мы видим сейчас, что все заболевшие недавно приехали из путешествий по Италии, Австрии, Франции. Это необходимо прекратить. Многие европейские страны просто закрывают свои границы и предупреждают своих граждан о том, что необходимо вернуться в страну в определенный период времени», ― отметила Бессараб в комментарии «Инфореактору».

Депутат считает, что российскому правительству стоит задуматься над ужесточением мер по недопущению распространения инфекции внутри страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались. В целях защиты граждан от вируса Россия временно приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала закрытие российской границы избыточной мерой. При этом она допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.