Китайские ученые предупредили о мужском бесплодии из-за коронавируса

Пекин, 14 марта. Новый тип коронавируса может вызвать мужское бесплодие и повреждение яичек. К такому выводу пришли китайские специалисты из Центра репродуктивной медицины в Тунцзи.

Ученые предложили заразившимся мужчинам пройти специальные тесты, ведь инфекция, по их мнению, влияет на деторождение и качество сексуальной жизни.

«Теоретически, инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов», — предупредили они.

Как уточнили при этом СМИ, пока еще никакие исследования не подтвердили, что COVID-19 повреждает яички и влияет на мужскую фертильность. Однако новый тип коронавируса похож на вирус SARS (атипичная пневмония), а он, в свою очередь, вызывает серьезные иммунные повреждения яичек, орхит и дисфункцию некоторых репродуктивных клеток.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце прошлого года, вспышку заболевания зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро охватил многие страны мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-19 главным образом поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения признала, что мир столкнулся с пандемией. По данным на 14 марта, заразились уже более 145 тысяч человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Удалось вылечить около 72 тысяч человек.