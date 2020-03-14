Матвиенко заявила, что коронавирус не должен помешать голосованию по поправке в конституцию

Москва, 14 марта. Коронавирусная инфекция не должна помешать проведению общероссийского голосования по поправке в конституцию, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться», — сказала председатель Совфеда.

Она подчеркнула, что российские власти внимательно следят за развитием событий в связи с распространение по миру коронавируса.

Матвиенко добавила, что дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».

В субботу российские сенаторы приняли постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в конституцию. В пятницу законодательные собрания всех российских регионов поддержали документ.

Поправки в основной закон посвящены разным аспектам устройства государства. В документе, посвященном изменениям в конституции, в частности, говорится о новых требованиях, выдвигаемых к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня.

Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.