Матвиенко допустила усиление мер с 1 апреля из-за коронавируса

Москва, 14 марта. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом политик назвала закрытие российской границы избыточной мерой.

«Все принятые меры действуют до 1 апреля. Если будет необходимость после 1 апреля их усилить, либо [оставить их] в текущем режиме, это, безусловно, будет сделано», — указала сенатор.

Председатель Совфеда считает принятые на данном этапе меры достаточными. Она заверила, что правительство в случае необходимости усилит меры. По ее словам, власти каждый день внимательно следят за развитием ситуации в связи с распространение в мире коронавируса.

По словам Матвиенко, пока нет серьезных оснований для корректировки доходной части бюджета в связи с влиянием коронавирусной инфекции на экономику. Парламентарий подчеркнула, что государство будет выполнять все свои социальные обязательства и не будет корректировать их, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

На сегодняшний день в России зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Первые случаи заражения были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился по другим странам мира. Китай, Италия и Иран являются лидерами по числу зараженных. По последним данным, число заразившихся инфекцией по всему миру превысило 145 тысяч человек, погибли более пяти тысяч человек.