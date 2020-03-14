Коронавирус выявлен у двух человек в Кемерово

Кемерово, 14 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 подтвержден у двух жителей Кемеровской области, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово», — говорится в сообщении.

В администрации сообщили, что оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают необходимое лечение. Еще одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новокузнецке, диагноз в настоящий момент уточняется.

В Кузбассе приведены в режим готовности все медицинские учреждения, разработан порядок приема пациентов и проведены подготовительные мероприятия. В администрации отметили, что медучреждения располагают необходимым количеством медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

В целях защиты граждан от вируса Россия временно приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.