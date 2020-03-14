База США «Таджи» в Ираке подверглась новому обстрелу

Багдад, 14 марта. Военная база «Таджи» в Ираке, где дислоцированы военные США, второй раз за неделю подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Пока информация о пострадавших и погибших при обстреле не поступала. База находится к северу от Багдада.

Как уточняет «Аль-Ахд», по территории «Таджи» выпустили 33 ракеты. При этом источники канала в силовых структурах заявили, что найдены были обломки 23 ракет.

В предыдущий раз базу атаковали вечером 11 марта. Ракетный обстрел привел к гибели двух американских военнослужащих и одного британского. Произошедшее обсудили по телефону глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео. Последний заверил собеседника, что смертельная атака на лагерь «Таджи» не сойдет нападавшим с рук, виновные понесут ответственность.