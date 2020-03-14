Украинские националисты готовят русские погромы в Киеве

Субботним утром 14 марта более 1,5 тысячи национал-радикалов собрались на Михайловской площади в центре Киева, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Радикалы принесли с собой знамена радикальных объединений — «Правого сектора»1, «Свободы», «Киевской сечи» (запрещены в РФ) и других. Сюда же подтянулись несколько сотен так называемых ветеранов АТО с боевыми знаменами своих подразделений. Националисты настроены весьма агрессивно — особенно в связи с недавними договоренностями РФ и Украины по поводу прямых переговоров представителей Киева и ЛДНР. На митинге много откровенно антироссийских плакатов и лозунгов, со сцены звучат угрозы в адрес России.

На площади идет масштабный концерт, на котором радикальные барды из рук вон плохо исполняют патриотические гимны, в перерывах выступают лидеры националистов. Многие речи направлены против действующей власти, которая «пошла на сговор с врагом».

Вскоре после окончания концерта начнется марш ко Дню добровольца, который пройдет по всему центру города. Конечная точка марша — посольство РФ на Воздухофлотском проспекте, где должен состояться митинг, а также некая акция, которую организаторы марша держат в секрете и представляют как «сюрприз москалям». Возможно, речь идет об очередном погроме российского посольства — в толпе раздаются призывы устроить «русские погромы в Киеве».

Цель сегодняшней масштабной акции радикалов — показать власти свое раздражение последними договоренностями между Киевом и народными республиками в Донбассе. Заставить власть отказаться от них, чтобы «вести войну до победного конца». Власть на марше представлена несколькими группами полицейских, которые пугливо жмутся друг к другу.

1 Организация запрещена на территории РФ.