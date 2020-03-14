Звезда Comedy Woman объяснила «диванными критикам», зачем постоянно худеет

Москва, 14 марта. Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская продемонстрировала достижения в борьбе с лишним весом. В личном Instagram артистка опубликовала фото до и после начала похудения и призналась, что жить с прежним весом в 130 килограмм ей было тяжело.

«Мой ответ хейтерам. Ибо нечего…» — начала она свой пост.

Ангарская объяснила, что решила выложить такой пост, потому что захотела поговорить с «диванными критиками» по душам и объяснить, почему постоянно проводит время в спортзале и сидит на диетах. По ее словам, ей неоднократно писали обидные, а порой и оскорбительные вещи по поводу ее внешности, молчать о которых она больше не хочет и не может.

«Самое удивительное и неприятное, что все это пишут девушки, женщины! ЖЕНЩИНЫ! У которых есть дети! Мужья! Девочки, показать вам привлекательную женщину, которая думала, что у нее все хорошо? Пролистайте галерею», — предложила артистка.

В «карусели» для наглядности она разместила три фото, на первом из которых запечатлена в нынешнем весе (97 кг), а на следующих двух — в прошлом (130 кг).

«Какой вам нравится Ангарская? Весом 130 кг? А после родов еще больше? Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг! Тяжело! Невозможно быть здоровым человеком с такими цифрами», — заявила звезда.

Она отметила, что своим примером смогла помочь некоторым девушкам вокруг, став для них мотиватором, и связи с этим планирует продолжить в своем аккаунте тему похудения. Ангарская призналась, что теперь ей хочется подробнее рассказать «о подводных камнях этой истории», и когда появится свободное время она обязательно это сделает.

Ранее Ангарская уже делилась с подписчиками снимками из серии «до» и «после» и просила оценить результат. Она говорила, что довольна своим результатам и намерена дальше продолжать борьбу с лишними килограммами.