Триполи, 14 марта. Солдаты Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили главаря одной из вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В социальной сети Twitter сообщили о гибели Османа Хасана Юхи. Он был лидером бандформирований в регионе Маслата, а также возглавлял «Ливийскую боевою группу» — одну из фракций запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, входящей в МВД ПНС. Известность получил во время участия в операции «Рассвет Ливии», которая была проведена бандитами с целью захвата аэропорта в Триполи.

Структуру «МВД» ПНС Ливии возглавляет экстремист Фатхи Башага. Под его руководством находится несколько вооруженных группировок: «RADA», «166 батальон ПНС», «Ан-Наваси», «Абу-Салим» и другие бандформирования. В свою очередь часть из них связаны с такими запрещенными в России террористическими организациями, как ИГИЛ1, «Джехбат ан-Нусра» и «Братья-мусульмане». Все они находятся на зарплате у триполитанского правительства.

Подконтрольные ПНС бандформирования как нападают на силы ЛНА, так и обстреливают жилые районы Триполи. Вместе с сирийскими наемниками и турецкими солдатами они убивают гражданских, чтобы провоцировать армию нарушить мирные договоренности.

Отметим, что группировка «RADA» ответственна за похищение двух российских социологов в мае прошлого года. Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно задержали и поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится рядом с переоборудованным в турецкую военную базу одноименным аэропортом. При этом россиянам до сих пор не выдвинули обвинения. Сейчас ученые находятся под постоянной угрозой смерти, став частью живого щита боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.