Грузия не пустит россиян через свои границы с Азербайджаном и Арменией из-за коронавируса

Тбилиси, 14 марта. Россияне не смогут пересекать грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границы в связи с запретом на их прохождение представителям третьих стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.

«Их (граждан третьих стран. — Прим. ФАН) попросту не пропустят. В случае, если у кого-то построен транзитный маршрут через указанные страны, придется его поменять», — рассказала сотрудница пресс-службы администрации правительства в беседе с ТАСС.

Она отметила, что Грузия, Армения и Азербайджан будут впускать в страны только своих граждан.

Накануне премьеры Грузии, Армении и Азербайджана в ходе телефонного разговора договорились закрыть свои границы на десять суток. Запрет, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру, начал действовать с 14 марта.

По последним данным, в Грузии выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекции, от вируса никто не погиб.

На сегодняшний день число зараженных по всему миру превысило 145 тысяч человек. От инфекции скончались почти 5,5 тысячи человек. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку нового типа коронавируса пандемией.