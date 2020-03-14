Глава Минздрава Украины предрек «всем пенсионерам» смерть от коронавируса

Киев, 14 марта. Новый глава Минздрава Украины Илья Емец предрек «всем пенсионерам» смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Такое заявление, вызвавшее множество вопросов, он сделал на заседании профильного комитета Рады в минувшую пятницу.

Главной темой встречи стала борьба с распространением COVID-19 на территории Украины. Участники заседания также обсуждали меры, связанные и с другими инфекционными заболеваниями.

Во время выступления Емец сделал заявление, которое озадачило присутствовавших на встрече.

«Между прочим, этот вирус (коронавирус. — Прим. ФАН) детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры», — объявил глава Минздрава.

Впоследствии Емец объяснил, что об уязвимости пожилых людей к COVID-19 говорил, исходя из мировых тенденций и результатов медицинских исследований. Поэтому Минздрав Украины, по его словам, особое внимание уделяет именно этой категории населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшую среду объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более пяти тысяч человек. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-2019, как назвала его ВОЗ, главным образом поражает легкие.

Власти Украины на три недели ввели карантин в связи со вспышкой вируса и временно закрыли 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе.