Силуанов сообщил о росте доходов субъектов РФ

Москва, 14 марта. Минфин РФ обеспокоен снижением поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов, при этом доходы субъектов РФ растут. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина РФ сообщил, что исполнение бюджета идет с плюсом по сравнению с прошлым годом ― за два месяца текущего года доходы выросли на 3%.

«Нас беспокоит, конечно, поступление налога на прибыль», ― заявил Силуанов в ходе выступления в Совфеде.

Он подчеркнул, что налог на прибыль снизился по сравнению с прошлым годом в регионах, зависящих от поступления доходов от сырьевых отраслей. Кроме того, Силуанов сообщил о росте НДФЛ на 6%, на 20% вырос налог на имущество, а долги снизились на 3% за два месяца 2020 года.

Ранее Силуанов заявил, что Россия сохранит финансовую стабильность при низких ценах на нефть. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют российским властям гарантировать выполнение социальных обязательств и сохранение финансовой стабильности, сообщил министр финансов РФ.