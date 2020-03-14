Мишустин поручил определить объемы производства средств защиты от коронавируса в РФ

Москва, 14 марта. Минпромторг РФ должен предоставить кабмину данные о существующих и потенциальных возможностях производства в стране средств индивидуальной защиты от коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оно стало одной из задач, принятых на совещании, посвященном комплексу мер по борьбе с распространением инфекции в стране.

«Минпромторгу России представить в правительство Российской Федерации информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в Российской Федерации средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с лицами, заболевшими (имеющими признаки заболевания) новой коронавирусной инфекцией, с указанием видов и объемов производимой продукции», — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что данные должны быть предоставлены в кабмин до 16 марта.

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию заболевания. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

В целях защиты граждан от вируса Россия временно приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.