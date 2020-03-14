Миро раскритиковала Апину, у которой истек «срок годности»

Москва, 14 марта. Популярный блогер Лена Миро резко осудила певицу Алену Апину, выставившую в своих соцсетях откровенные снимки.

По мнению Миро, звезда 90-х выглядит отвратительно. И зачем исполнительница оголяется — непонятно, указала блогер.

«Может, это привычка?» — написала она в своем блоге в «Живом журнале».

Миро вспомнила о прошлом звезд 90-х, которых набирали в музыкальные группы. По ее словам, продюсеры работали по одной схеме: показать певиц голышом по ТВ, затем отправить на корпоратив в какой-нибудь город РФ, где «пьяные нефтяники смотрели осоловелыми глазками на «столичных» исполнительниц и выбирали, с кем пойдут в номера».

Писательница считает, что «срок годности» Апиной уже давно истек, а она не оставляет попытки омолодиться хотя бы с помощью фотошопа.

«Попытка выдавить из себя сексуальность в 55 лет — это диагноз. Возможно, не эксгибиционизм, как у [телеведущей, экс-жены режиссера Федора Бондарчука Светланы] Бондарчук, а просто неадекватность. Зафотошопить себя до неузнаваемости, чтобы…» — задумалась блогер.

Алена Апина — участница популярной группы «Комбинация», созданной в 80-х годах в Саратове. Певица была в составе группы с 1988 года по 1991 год, затем ушла в свободное плавание, занявшись сольной карьерой. В 2018 году Апина вернулась в коллектив.