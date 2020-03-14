Минобороны рассказало об итогах переговоров с военными Турции по Идлибу

Анкара, 14 марта. Российские и турецкие военные провели в Анкаре встречу по Идлибу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что переговоры были конструктивными.

«Их результаты позволят реализовать все договоренности по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта в Москве», — пояснили в ведомстве.

Как и планировалось, в воскресенье, 15 марта, в регионе пройдет первое российско-турецкое патрулирование трассы М4.

Магистрали М4 и М5 пролегают через Идлибскую зону деэскалации, обстановка в которой до недавнего времени оставалась напряженной из-за боевиков, однако сейчас ситуация стабилизировалась. На переговорах в Москве 5 марта главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный документ по Идлибу, благодаря которому в провинции установился режим прекращения огня.

Спустя два дня в Идлибе было возобновлено движение по трассе М5, которая является жизненно важной артерией, соединяющей Алеппо с другими провинциями.